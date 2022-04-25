الداخلية تناقش ترتيبات إعادة فتح السفارة الروسية بطرابلس

استعرض مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لواء وسام بن جامع، والقائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية لدى ليبيا جمشيد بولتايف، الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في طرابلس، وتوفير الحماية والحراسة من قبل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى عدة مسائل المتعلقة بالتعاون بين الجانبين.

جاء ذلك في الاجتماع الذي تم بمقر إدارة العلاقات والتعاون، الإثنين، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، ورؤساء مكاتب التعاون الدولي والمراسم بإدارة العلاقات والتعاون.

وتم إغلاق السفارة الروسية وإجلاء الدبلوماسيين الروس من ليبيا، في أكتوبر 2013، بعد أن تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية