صنع الله يناقش مع شركة أكاكوس استراتيجية مؤسسة النفط ونشاطها العام

عقد رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة المشغل في شركة “أكاكوس” النفطية عصام البشتي ومعنيين آخرين لمناقشة استراتيجية المؤسسة ونشاطها العام.

كما ناقش اللقاء المشاكل والمعوقات التي تحول دون إنجاز الشركة لعملها وتحقيق بعض من مستهدفاتها والحلول المناسبة لها، فيما حث صنع الله مسؤوليها على إجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخطوط نقل النفط لضمان استمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته دعما للاقتصاد الوطني.

وأكد صنع الله على وجوب توخي الدقة والحذر في أوجه صرف الميزانيات واعتماد آلية لذلك تتلاءم مع أولويات المؤسسة التي تضمن استدامة الإنتاج وزيادته وتلبية احتياجات العاملين.

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