عبدالعزيز: الغرياني هو العز بن عبد السلام لهذا العصر وإمام المالكية

قال محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومذيع قناة “المفتي المعزول الصادق الغرياني”، إن الغرياني هو العز بن عبد السلام لهذا العصر وهو إمام المالكية، ومن الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولابد من الاستماع لما قاله للسفير الأمريكي” على حد وصفه.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات متلفزة، أن الغرياني بين أن السفير الأمريكي خرج عن الأعراف الدبلوماسية وتصرف كأنه وصي على ليبيا، واتهم السفير بالتدخل في السياسات والنفط، واجتمع مع مصطفى صنع الله وتفاهم معه وكأنه حاكم ليبيا”.

ولفت إلى أن الغرياني أوضح أن السفير يتدخل في المصرف المركزي من أجل إفشال الانتخابات التي تريد حكومة الوحدة أن تجريها، كاشفا أهداف الدول التي تستميت من أجل تمكين حكومة حفتر ودخولها إلى طرابلس لأنها الحكومة التي ستطيل بقاءهم عامين أو ثلاثة”، على حد قوله.

وزعم أن الغرياني قال إن الأطراف الخارجية يعدون خطة لتنصيب أحد القضاة من مصراتة حاكما لليبيا، وليصبح حاكما ساميا ولا يحتاجون إلى برلمان أو مجلس الدولة، مدعيا أن الغرياني ليس له مصلحة في نصح الليبيين، ولكنهم لا يحبون الناصحين، وكان لابد أن يأتيهم الجضران والصخيرات ويطبلون ويصفقون له”.

وتابع:” على الليبيين الخروج برسالة واضحة للسفير الأمريكي والمستشارة الأممية ويليامز لرفض تلاعبهم بالملفات الليبية”.

وادعى أن السفير وويليامز ليس لديهم مانع من قفل النفط أو حتى حدوث انفجارات وسقوط قتلى، مستطردا:” لابد من خروج الرجال للوقوف في وجه السفير وويليامز ورفض تسوية الجلاد بالضحية والمعتدي بالمعتدى عليه”.