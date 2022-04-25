رئيس الحكومة ونائبيه ووزير الصحة يزورون المباني المتضررة من الحرب على الإرهاب والمشاريع غير المستكملة في بنغازي

زار رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا وبرفقته نائبيه علي القطراني وسالم الزادمة ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، بعض المباني التي لحق بها الدمار أثناء الحرب والمشاريع المتوقفة في مدينة بنغازي ، وأبرزها منطقة وسط البلاد، وقصر المنار، وقصر ولي العهد، ومشروع 5000 وحدة سكنية، وفندق الريجنسي.

واطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق له على أسباب تعرقل أعمال صيانة المباني، مؤكداً على ضرورة وضع خطط متكاملة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تخصيص الميزانيات المناسبة لذلك.

وشدد باشاغا على أهمية التعامل مع المباني التاريخية بحرص شديد من قبل جهات ذات خبرة في ترميم المباني الأثرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المخولة بذلك.

ومن جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني بأنه ومنذ استلام مهامه في شرق البلاد أجرى العديد من الاجتماعيات واللقاءات بخصوص المشاريع المتوقفة والمباني المتضررة وان الحكومة عاقدة العزم على أن تضع كافة الحلول المناسبة لهذه الملفات.

كما زار رئيس الحكومة المدينة الرياضية بنغازي وذلك لمعاينة وضعها الحالي.

وقد صرح رئيس الحكومة خلال الزيارة، قائلاً : “يؤسفني أن أرى مرافق رياضية مهملة ومتوقفة عن العمل منذ 2011، وخاصة أنه لدى الشباب الليبي الرغبة في ممارسة النشاط الرياضي”.

وأضاف: “سوف ينسق السيد وزير الرياضة بالحكومة مع الأطراف المعنية بمتابعة ملف صيانة الملاعب في كافة أرجاء البلاد وخاصةً مشروع صيانة المدينة الرياضية بنغازي الذي يعتبر مرفقاً رياضياً مهماً ولابد من إعادة تفعيله خدمة للرياضة ولفئة الشباب التي نعول عليها كثيراً في المرحلة القادمة”. ومن جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني بأن مشروع المدينة الرياضية من أهم المشاريع التي تركز عليها الحكومة وقد تمت عدة اجتماعات مع الشركة الألمانية الاستشارية بالخصوص وان المبلغ الخاص بها مرصود وستكون هناك خطوات فعلية في الفترة القادمة لتنفيذ المشروع .