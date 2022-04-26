مراسلون بلا حدود: اختطاف الريفاوي يهدف للضغط على الخط التحريري لقنوات 218

دعا كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مراسل قنوات 218 علي الريفاوي، مؤكداً أنه من غير المقبول أن يستمر استهداف الصحفيين الليبيين أثناء قيامهم بعملهم الإعلامي فقط.

وذكر تقرير صادر عن المنظمة، أن أسرة الريفاوي أكدت عدم علمها بأي سبب رسمي لاعتقال علي الريفاوي، آملة أن يتم الإفراج عنه قبل عيد الفطر.

كما أشار التقرير إلى الاعتداءات المستمرة من قبل التشكيلات المسلحة المختلفة في البلاد، والتي طالت مراسلي وموظفي قناة 218، منوهاً إلى أن احتجاز الريفاوي “من شأنه أن يهدف إلى الضغط على الخط التحريري لهذه الوسيلة الإعلامية المستقلة”، حسب التقرير.

وتحتل ليبيا المرتبة 165 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021، الذي جمعته مراسلون بلا حدود، وهو أسوأ مركز تشهده البلاد على الإطلاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية