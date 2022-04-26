وفاة شاب في بنغازي بقنبلة يدوية والعمامي يوضح – أخبار ليبيا 24 – أمن

أخبارليبيا24- خاص

توفي الشاب مصعب منتصر فرج العقوري جراء انفجار قنبلة يدوية “رمانة” في منطقة البركة وسط مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال رئيس قسم النجدة عقيد جمال العمامي لـ”أخبارليبيا24″ الإثنين، إن الشاب كان يعبث بالقنبلة اليدوية داخل سيارتة، فأنفجرت فيه.

ونفى العمامي في تصريحه أن تكون عملية قتله اغتيال أو تفجير لنفسه. موضحًا أن الفقيد (23 عاماً) من سكان منطقة المبني.

ونقل جمثان الفقيد إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وعرضه على الطب الشرعي.