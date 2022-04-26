رئيس الحكومة الليبية يثني على عمل قسم شُرطة النجدة داخل مدينة بنغـازي

زار رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ونائبيه علي القطراني وسالم الزادمة ووزير الصحة عثمان عبدالجليل ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم رفقة وفد رفيع المستوى أمر المجوعة الأولى بوحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة بنغـازي حكيم المالكي الذي تعرض لإصابة اثناء احد المداهمات.

رئيس الحكومة، وخلال الزيارة، أثنى على عمل قسم شُرطة النجدة داخل مدينة بنغـازي من ضبطه لتشكيلات عصابية ومطلوبين لدى النيابة العامة، متعهداً بدعم قسم شُرطة النجدة مادياً ومعنوياً.

وفي ذات السياق تكفل وكيل وزارة الداخلية بعلاج آمر المجموعة الأولى بقسم شُرطة النجدة بنغـازي حكيم المالكي بالخارج.

وبحسب المكتب الإعلامي لقسم النجدة، فإن أعضاء قسم شُرطة النجدة بنغـازي على رأسهم رئيس القسم العقيد جمال العمامي من ضباط وضباط صف تقدموا بالشكر لرئيس الحكومة والوفد المرافق له على الزيارة الطيبة التي قام بها للقسم، معتبرين إياها دافعاً ودعماً لهم لبذل المزيد من العمل خدمة للأمن وللصالح العام.