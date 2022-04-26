الثلاثاء.. طقس معتدل ورياح مثيرة للأتربة على المنطقة الغربية

تشهد أنحاء البلاد طقسًا معتدلاً، غدًا الثلاثاء، مع استمرار نشاط الرياح مثيرة للأتربة في بعض الأحيان، على المنطقة الغربية.

ونشر مركز الأرصاد الجوية، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، خريطة الطقس ليوم الغد الثلاثاء 26 أبريل الجاري.

واحتوت النشرة حركة الرياح والموج على الساحل ودرجات الحرارة المتوقعة.

– الأرصاد: طقس معتدل على أغلب الأنحاء غدا الإثنين

وتفيد النشرة باستمرار اعتدال حالة الطقس ونشاط الرياح من حين لآخر على المناطق الغربية، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال (خاصة على مناطق الجنوب الغربي)، وتشمل مناطق الخليج وسهل بنغازي والدواخل، مساء يوم الغد.

وتشير درجات الحرارة القصوى المتوقعة على أغلب مناطق الشمال إلى تسجيل ارتفاع بسيط الثلاثاء.