توتر أمني على الطريق الساحلي إثر خطف شقيق قائد تشكيل مسلح

أفاد مصدر مطلع لـ218 بوجود تحشيد مسلح على الطريق الساحلي “ورشفانة الزاوية”، وذلك على خلفية اختطاف شقيق قائد الكتيبة 55 معمر الضاوي، المدعو عبد الناصر الضاوي، من قبل مجموعة تابعة لمحمد بحرون الملقب بالفار، والذي يتولى قيادة فرقة الإسناد الأولي.

وأضاف المصدر أن الكتيبة 55 التابعة لإمرة معمر الضاوي، أعلنت حالة الاستنفار وحشّدت قوات كبيرة على الطريق الساحلي، بالتزامن مع وصول دعم من كتيبة أبو زريبة لدعم الضاوي.

وشهد الطريق الساحلي اشتباكات عدة في الآونة الأخيرة، آخرها في الثالث من مارس الفائت، حيث تم إغلاقه بسواتر ترابية، وذلك على خلفية الاعتداء على أحد عناصر كتيبة “فرسان جنزور” بمنطقة صياد والاستيلاء على سيارته المصفحة من قبل مجموعة مسلحة.

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