الإعلام الحربي: الوحدات العسكرية اشتبكت مع مجموعات تتبع لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة غدوة

أكدت شعبة الاعلام الحربي بالقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، قيام الوحدات العسكرية باللواء طارق بن زياد المُعزّز بالاشتباك لمدة ساعة مساء اليوم مع مجموعات تتبع لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة غدوة.

شعبة الإعلام الحربي، وفي إيجاز صحفي لها، أوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عنصرين ينتمون للتنظيم الإرهابي، حيث قامت الوحدات العسكرية بتطويق لكامل المنطقة ويجري في هذه اللحظات تمشيط المنطقة للقبض على ما تبقى من هذه الجماعات.

وأكدت بقيام القوات المسلحة بمصادرة عدد من الهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المتفجرات داخل إحدى العربات التي كانت تقل هذه المجموعات والتي تمت مصادرتها أيضاً، حيث تم رصد مسؤول التفخيخ والقيادي الإرهابي التونسي “هشام بن هاشمي” ضمن هذه المجموعة الإرهابي.

وفي ذات السياق أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أنه “اثناء تسيير أحد الدوريات من السرية العاشرة باللواء طارق بن زياد وجدت سيارة مزدوجة نوع ميتسوبيشي متوقفة في جانب احد الدوائر الزراعية بين غدوة ومنطقة تراغن”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

المحجوب، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “توجهت الدورية للسيارة التي لاذت بالفرار وتمت ملاحقتها وعند اقترابهم منها قاموا بالرماية علي سيارة الدورية وتم الرد عليهم ولاذت بالفرار، وعقب ذلك خرجت قوة من لواء طارق السرية العاشرة ومجموعة من لواء 73 ولواء 128 لتمشيط الدوائر والمنطقة حيث وجدت سيارتهم وعليها اثار الدم نتيجة الإصابات التي الحقتها بهم سيارة الدورية، كما وجدت بالسيارة بعض المتفجرات، وجاري البحث عنهم في كامل المنطقة”.