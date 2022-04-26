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داخلية الدبيبة: إعادة افتتاح سفارة روسيا الاتحادية بطرابلس

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناقش مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ،لواء “وسام بن جامع” مع القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية لدى ليبيا  “جمشيد بولتايف” الترتيبات الأمنية  لإعادة افتتاح السفارة الروسية بطرابلس .

 ويذكر أنه خلال الاجتماع الذي حضره وفد السفارة الروسية  ورؤساء مكاتب التعاون الدولي والمراسم بإدارة العلاقات والتعاون، قد تم بحث الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في طرابلس وتوفير الحماية والحراسة من قبل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى عدة قضايا أخرى متعلقة بالتعاون بين الجانبين في مجالات مختلفة.

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داخلية الدبيبة سفارة روسيا الاتحادية وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية

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صحيفة الساعة 24

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