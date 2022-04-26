المحجوب يوضح ملابسات الاشتباكات في منطقة غدوة

العنوان – غدوة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة لواء خالد المحجوب أن اشتباكلت مسلحة وقعت بين السرية العاشرة في اللواء طارق بن زياد ومسلحين في منطقة غدوة.

وأوضح المحجوب أنه أثناء تسيير إحدى الدوريات من السرية، وجدت سيارة مزدوجة نوع ميتسوبيشي متوقفه في جانب أحد الدوائر الزراعية بين غدوة ومنطقة تراغن.

وأضاف مدير الإدارة أنه أثناء توجه الدورية للسيارة لاذت بالفرار وتمت ملاحقتها وعند اقترابهم منها قاموا بالرماية على سيارة الدورية وتم الرد عليهم ولاذت بالفرار.

وأفاد أنه عقب ذلك خرجت قوة من لواء طارق السرية العاشرة ومجموعة من لواء 73 ولواء 128 لتمشيط الدوائر والمنطقة حيث وجدت سيارتهم وعليها آثار الدم نتيجة الإصابات التي ألحقتها بهم سيارة الدورية.

وذكر المحجوب أنه تم العثور في السيارة على بعض المتفجرات، مؤكدًا أنه جاري البحث عنهم في كامل المنطقة.