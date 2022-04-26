الحداد يطالب بعدم الاستمرار توريط المؤسسة العسكرية النظامية في الصراع السياسي

ناقش رئيس الأركان العامة للجيش الليبي للمنطقة الغربية فريق أول ركن محمد الحداد في اجتماع مع رؤساء الأركان ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات العسكرية الوقوف على واقع المؤسسة العسكرية واستكمال بقية المسائل والنقاط المطروحة في وقت سابق.

وأوعز الحداد لكافة المسؤولين العسكريين الذين حضروا الاجتماع بضرورة وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، في إطار جهود الرئاسة للنهوض بالمؤسسة العسكرية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

ويأتي هذا الاجتماع امتدادا لاستعراض المواضيع ذات العلاقة التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق الذي عقده الحداد في التاسع عشر من شهر أبريل الجاري والذي طالب من خلاله بعدم الاستمرار في توريط المؤسسة العسكرية النظامية في الصراع السياسي، مؤكدا أن الجيش لن يخوض أي حرب لأجل مصالح الآخرين.

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