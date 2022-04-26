رئاسة وأعضاء مجلس النواب يهنئون رئيس ديوان مجلس النواب لحصوله على جائزة التميز البرلماني العربي

هنأت رئاسة وأعضاء رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل لحصوله على جائزة التميز البرلماني العربي عن فئة الأُمناء العامين في البرلمانات والمجالس العربية الأعضاء.

ويأتي هذا التكريم، للسعي الحثيث لرئيس الديوان في دعم السلطة التشريعية في البلاد، وتقديم كافة الخدمات لتذليل الصعاب وحلحلة كافة المشاكل، ولدوره في دعم وإنجاح أعمال البرلمان العربي والمساهمة في الحضور الفاعل لليبيا في فاعليات واجتماعات البرلمان العربي.

وجاء ذلك التكريم بحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في حفل توزيع جوائز التميز البرلماني العربي الذي أقيم بمناسبة اختتام المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

والجدير بالذكر أن هذه الجائزة تمنح وفق معايير مواكبة التطور البرلماني الفاعل وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع حقول المعرفة البرلمانية،