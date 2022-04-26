الخارجية الروسية: لافروف يلتقي غوتيريش لبحث عدد من القضايا من بينها ليبيا

ذكرت الخارجية الروسية أن وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، سيجري غدا الثلاثاء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، والذي سيصل إلى موسكو في زيارة عمل.

ومن المتوقع أن هذه المحادثات ستتركز على القضايا المتعلقة بحالة الأزمة في أوكرانيا وجمهورية دونيتسك الشعبية و جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي نشأت نتيجة للصراع الذي دام ثماني سنوات والذي أطلقته كييف ضد سكان دونباس.بحسب الخارجية الروسية.

وسيتم إطلاع المحاور على التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. كما أنه من المقرر أيضًا التطرق إلى عدد من القضايا الحساسة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك سوريا وليبيا والتسوية في الشرق الأوسط.

وقد أضافت الخارجية الروسية أن المحادثات سيتم خلالها التركيز بشكل خاص على دعم روسيا الذي لا يتزعزع لأنشطة الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، بالاضافة الى الدور التنسيقي المركزي للمنظمة العالمية في الشؤون العالمية.. كما أنه سيناقش الطرفان إمكانيات تطوير التعاون المثمر بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة.