رئيس الحكومة: أكدت لرئيس مجلس النواب حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أوكلت إليها

التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الإثنين، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وذلك بمدينة القبة.

باشاغا، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “ناقشنا مستجدات العملية السياسية، والأعمال المنجزة من طرف الحكومة عُقب حصولها على الثقة من مجلس النواب”.

وشدّد باشاغا على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أوكلت إليها والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بإعداد مقترح الميزانية بما يتماشى مع احتياجات المواطن، وبما يسمح بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.