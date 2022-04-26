أمن السواحل: جولة تجريبية للزوارق المطاطية الجديدة فائقة السرعة

ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن قيامها بإجراء جولة تجريبية للزوارق المطاطية الجديدة فائقة السرعة المسلّمة من إيطاليا للإدارة العامة لأمن السواحل بميناء طرابلس البحري.

وأضافت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرئيسية على ” فيسبوك” إن الجولة التي جرت أمس الأحد، شارك فيها مدربون من الجانب الإيطالي، حيث جرى تدريب عناصر الإدارة مع دخول هذه الزوارق الخدمة لقيامها بمهامها مع باقي الزوارق البحرية الأخرى.

كما شارك في الجولة كل من: مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد البشير بالنور، ورئيس فرع الإدارة بطرابلس العميد إبراهيم الصقلي، ومسؤول الملف الإيطالي بإدارة العلاقات والتعاون العقيد يوسف بيشي، ورئيس مكتب العمليات البحرية المكلف، ورئيس قسم الدوريات، ورئيس قسم الصيانة بالإدارة العامة لأمن السواحل، وعدد من الضباط وضباط الصف بالإدارة.

ومن الجدير بذكره، أن إيطاليا سلمت زورقين جديدين إلى أمن السواحل الليبي الأسبوع الماضي، ضمن خطة مساعدة من إيطاليا تشمل ستة زوارق.

كما يشار الى أن ليبيا وايطاليا قد اتفقا الأسبوع الماضي على إحالة قوائم بقطع الغيار اللازمة لإجراء الصيانة الدورية للقطع البحرية العاملة، مع تحديد موعد وصول بعض المعدات والمستلزمات التشغيلية اللازمة لإدارة أمن السواحل.