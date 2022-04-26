المجموعات المسلحة تغلق بوابة 27 بين طرابلس والزاوية

أغلقت مجموعة مسلحة بوابة 27 بين طرابلس والزاوية بعد اختطاف شقيق آمر ما يسمى “الكتيبة 55” التابعة لما يسمى “وزارة الدفاع” التي يرأسها رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة على يد آمر ما يسمى “قوة الاسناد” التابعة لوزارة الداخلية في ذات الحكومة محمد الفار.

وبحسب مصدر خاص بقناتنا، فإن “المجموعات المسلحة أصبحت تختطف الأشخاص على الهوية”، مؤكداً وجود تحشيدات كبيرة بالآليات العسكرية والأسلحة الثقبلة والمتوسطة من قبل الطرفين.

كما أكد المصدر وجود تحشيدات مسلحة لعناصر ما يسمى “الكتيبة 55” التي يرأسها معمر الضاوي بكوبري الـ27 ومنطقة الماية، مشيراً إلى أن تمركزات الضاوي أغلقت الطريق الساحلي وتمركزت ببوابة الفرسان التابعة ما يسمى “قوة الاسناد” الزاوية بإمرة الفار.