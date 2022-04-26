بعد رفضه إقحام الجيش في «أي صراع سياسي».. الحداد يلتقي لجنة 5+5 عن المنطقة الغربية

اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن “محمد الحداد”، اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، بمكتب رئاسة الأركان العامة بطرابلس.

وبحسب بيان رئاسة الأركان، فإن الاجتماع، ناقش المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية.

وكان الحداد، قد عقد اجتماعا -أمس الأحد- داخل ديوان وزارة الدفاع مع رؤساء الأركان ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات العسكرية، للوقوف على واقع المؤسسة العسكرية ولاستكمال بقية المسائل والنقاط المطروحة في وقت سابق.

وطالب حداد، خلال الاجتماع، بعدم الاستمرار في توريط المؤسسة العسكرية النظامية في الصراع السياسي، مؤكداً أن الجيش لن يخوض أي حرب لأجل مصالح الآخرين، كما حث على النهوض بالبلاد وإنهاء إشراك العسكريين النظاميين أو المقاتلين في أي حرب لدواعٍ سياسية.