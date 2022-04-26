اللواء 444: القبض على فوزي الجوادي المتورط في عمليات خطف وقتل

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، أمس الاثنين، عن ضبط أحد المتورطين في عمليات خطفٍ وقتلٍ، وذلك خلال عملية أمنية.

وأوضح اللواء في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن أحد مفارزه ألقى القبض على المدعو «فوزي الجوادي المتورط في عمليات خطفٍ وقتلٍ رفقةَ عصابة آل الكاني».

كما أضاف المنشور أن المذكور جرى القبض عليه بعد محاصرته في «المكان الّذي كان يختبِئ فيه جنوب مدينة ترهونة».

ومن الجدير بذكره أن الجمعة الماضية، 22 أبريل، قد أعلن «اللواء 444 قِتال» أن مفارزه اقتحمت أربعة أوكارٍ لعصابات مسلحة في مدينة بني وليد تمتهن الخطف وتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية.

واعتاد اللواء الإعلان خلال الأشهر الماضية عن القبض على أشخاص قال إنهم متهمين بعمليات قتل وخطف وحرابة وتهريب للوقود في عدة مناطق.