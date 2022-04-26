خلال زيارته مستشفى الهواري وطبي بنغازي.. رئيس الحكومة يؤكد على تطوير القطاع الصحي

قام رئيس الحكومة فتحي باشاغا يوم الاثنين، بزيارة مستشفى الهواري العام ومركز بنغازي الطبي، وذلك رفقة وزير الصحة عثمان عبد الجليل.

واطلع باشاغا على سير العمل بمختلف الوحدات والأقسام، واستمع إلى مشاغل الكوادر الطبية القائمة عليها، متوجها إليهم بالشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود في سبيل تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية لأهالي المنطقة.

كما أكّد باشاغا خلال زيارته على ضرورة تطوير القطاع الصحي في ليبيا وتجهيز المستشفيات بما تحتاجه من مستلزمات ومعدات طبيبة، بالإضافة إلى انشاء مراكز علاج أخرى تكون متخصصة في مجالات مختلفة، وذلك من أجل توطين العلاج في الداخل وتجنيب المواطن مشقة السفر خارج أراضي الوطن بغية تلقي العلاج.

ورافق رئيس الحكومة خلال الزيارة، نواب مجلس الوزراء، علي القطراني، وسالم الزادمة.