خلال لقائه بالكيلاني.. عميد بلدية العجيلات يقترح إنشاء مراكز للرعاية الاجتماعية

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ” وفاء الكيلاني ” مع عميد بلدية العجيلات ” مفتاح بالرحال ” سير العمل بفرع الوزارة في البلدية كذلك المؤسسات الاجتماعية في المنطقة .

وخلال الاجتماع ، أشاد عميد البلدية خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس باهتمام الوزيرة بالفروع التي تهدف الى تقديم أفضل الخدمات من خلال تفعيل عملها بتجهيزها واعتماد ملاكاتها .

كما اقترح انشاء بعض مراكز الرعاية الاجتماعية بالمنطقة ليتم عرضها ودراستها وفي حال اعتمادها تنفذ مستقبلا.

وقد حضر اللقاء وكيل شؤون المؤسسات بالوزارة ” حاتم الزغيل ” و عضو المجلس البلدي العجيلات ” محمود سوسي ” .