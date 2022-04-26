ليبيا الان

خلال لقائه بالكيلاني.. عميد بلدية العجيلات يقترح إنشاء مراكز للرعاية الاجتماعية

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ” وفاء الكيلاني ” مع عميد بلدية العجيلات ” مفتاح بالرحال ” سير العمل بفرع الوزارة في البلدية كذلك المؤسسات الاجتماعية في المنطقة .

وخلال الاجتماع ، أشاد عميد البلدية خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس باهتمام الوزيرة بالفروع التي تهدف الى تقديم أفضل الخدمات من خلال تفعيل عملها بتجهيزها واعتماد ملاكاتها .

كما اقترح انشاء بعض مراكز الرعاية الاجتماعية بالمنطقة ليتم عرضها ودراستها وفي حال اعتمادها تنفذ مستقبلا.

وقد حضر اللقاء وكيل شؤون المؤسسات بالوزارة ” حاتم الزغيل ” و عضو المجلس البلدي العجيلات ” محمود سوسي ” .

 

الوسوم

«الكيلاني» وفاء الكيلاني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك