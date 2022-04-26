الرقابة على الأغذية: جولات حماية المستهلك مستمرة طيلة شهر رمضان

تواصل الحملة الوطنية لحماية المستهلك جولاتها في الأسواق الليبية، خاصةً محال بيع المواد الغذائية واللحوم، وكل ما يتعلق بصحة المستهلك والسلامة العامة، وتمتد الحملة كل يوم طيلة شهر رمضان إلى مدن جديدة تشهد محلاتها مخالفات وتجاوزات.

وقد قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب سرت -في هذا الصدد- برفقة جهاز الحرس البلدي بجولة تفتيشية على محال تصنيع الحلويات داخل نطاق البلدية سرت، ولاحظ فريق التفتيش وجود إهمال في النظافة العامة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وبناءآ عليه تم اتخاذ “الإجراءات الرادعة من قبل الحرس البلدي” –

وفقاً لما أورده مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في آخر منشوراته أمس الإثنين.

ويذكر أيضآ أنه وصلت أعمال الحملة في نطاق بلدية الجفرة بوسط البلاد إلى مدينة سوكنة، حيث نفذ فريق مركز الرقابة بمكتب الجفرة جولة تفتيشية استهدفت محال المواد الغذائية في سوكنة، وسجل العديد من الملاحظات والمخالفات وضبط أعضاء الفريق مواد غدائية منتهية الصلاحية، أحيل أصحابها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات الضبطية.

كما شهدت بلدة آوال التي تبعد عن غدامس حوالي 50كم جولة في ذات سياق الحملة، حيث واصل مفتشو قسم الرقابة الداخلية بمكتب غدامس بمعاونة وحدة الدوريات والتحري بجهاز الحرس البلدي آوال جولاتهم، التي استهدفت محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية، للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

وفي مدينة العجيلات غربي العاصمة طرابلس ضبط عناصر التفتيش لحوماً مفرومة في آلة تنبعث منها روائح كريهة، ويظهر عليها التلف والتعفن لعدم تنظيفها مدة تتعدى 5 أيام، ليتم ضبط الجزار المسؤول عن هذا الإهمال وإحالته لجهات الاختصاص.

ويجدر الاشارة الى أن المركز قد أعلن في منشوراته وتنويهاته الأخيرة على المنصة الإعلامية عن العديد من الضبطيات الأخرى، في مدن ومناطق متفرقة في غرب البلاد ووسطها وجنوبها، ضمن استمرار الحملة الوطنية لحماية المستهلك منها الجفارة وسبها ومدينة براك في وادي الشاطئ