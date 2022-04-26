تدارس سبل تسهيل منح تأشيرات العمل لدخول الباكستانيين إلى ليبيا

ليبيا – عقد اللواء الزروق الصغير نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اجتماعا في مقر إدارة العلاقات والتعاون مع السفير الباكستاني في ليبيا “راشيد جاويد”.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد حضر إلى الاجتماع مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الديبلوماسية اللواء وسام بن جامع ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان.

وأضاف البيان إن المجتمعين تباحثوا بشأن مسائل تسهيل منح تأشيرات الدخول للمواطنين من الباكستان لمهمة العمل وتأمين المدرسة الدولية الباكستانية في مقرها الجديد في العاصمة طرابلس بالإضافة إلى عدة مسائل أخرى متعلقة بجالية هذا البلد المقيمة في ليبيا.

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