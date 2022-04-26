جولة تجريبية للزوارق المطاطية 900 فائقة السرعة الإيطالية بميناء طرابلس البحري

ليبيا – حضر مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد البشير بالنور جانبا من ترتيبات تمت بالتنسيق مع إيطاليا لاستلام معدات وزوارق مطاطية من الأخيرة.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن بالنور ورئيس فرع الإدارة في العاصمة طرابلس العميد إبراهيم الصقلي شاركا برفقة مدربين إيطاليين بجولة تجريبية للزوارق المطاطية 900 الجديدة فائقة السرعة المقدمة من إيطاليا للإدارة العامة لأمن السواحل.

وأضاف البيان إن الجولة تمت في ميناء طرابلس البحري بحضور أعضاء من الإدارة إذ ستدخل الزوارق الخدمة لقيامها بمهامها مع باقي الزوارق البحرية الأخرى مشيرا إلى أن مشاركة مسؤول الملف الإيطالي بإدارة العلاقات والتعاون العقيد يوسف بيشي في الجولة.

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