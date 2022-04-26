اليعقوبي: الدبيبة يبيع لنا الوهم 

هاجمت عضو ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب، السيدة اليعقوبي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، واصفه إياه بـ”المتشبث بالسلطة” و”سارق أموال الليبيين”.

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر؛ إن : “إعادة الأمانة إلى الشعب الليبي هي الحل الوحيد والانتخابات سعينا إليها بكل قوة إلى أن عرقلها المتشبث بالسلطة وسارق أموال الليبيين وموقد فتيل الحرب والفاشل دبيبه الذي وأد حلم أكثر من 2 مليون ليبي في ممارسة حقهم الشرعي وهو الانتخابات”.

وأضافت «اليعقوبي» أن “الدبيبه يبيع لنا الوهم كعادته بدعم التيار الإسلامي كاملاً ويزعم بأن الانتخابات سوف تكون في شهر يوليو”، مردفة “فليخرج الصادق الغرياني الرئيس الفعلي أو الناطق الرسمي للحكومة الدبيبه ويعلن أحدهما يوم الانتخاب لديهم 31 يوم في شهر يوليو فليختاروا لنا يوم لم يتبقى إلا شهران على مزاعمهم”.

وعلقت اليعقوبي على تصريحات الدبيبة الأخيرة -التي قال فيها “لا يمكن لرئيس حكومة أن يعمل إلا من خلال خطة تنمية حقيقية تستمر لـ4 سنوات على الأقل”.- قائلة: “ها هو اليوم يتراجع عن الانتخابات معلنا خطة تنمية كاذبة للسنوات القادمة دون أي اعتبار للشعب مع علمنا وتجربتنا بعدم التزامه بتعهداته وبمرأى ومسمع الليبيين والمجتمع الدولي”. معقبة: “شهر 7 قريب يا دبيبه”.