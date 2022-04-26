جهود لتأمين إعادة فتح مقر السفارة الروسية في العاصمة طرابلس

ليبيا – شهد مقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال عقد اجتماع مع الجانب الروسي بهدف فتح مقر السفارة الروسية في ليبيا.

وأوضح بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد إن الاجتماع ضم مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الديبلوماسية اللواء وسام بن جامع ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان والقائم بأعمال سفارة روسيا في ليبيا “جمشيد بولتايف” ومسؤولين آخرين.

وأضاف البيان إن المجتمعين بحثوا الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في العاصمة طرابلس وتوفير الحماية والحراسة من قبل الإدارة العامة لحماية البعثات الديبلوماسية بالإضافة إلى عدة مسائل المتعلقة بالتعاون بين الجانبين.

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