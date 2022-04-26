امطير: أغلب المتشدقات بحقوق المرأة هن أشرس النساء عليها

رأت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن أغلب المتشدقات بحقوق المرأة هن أشرس النساء عليها.

وقالت امطير في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سؤال للمرأة التي تحارب الرجل. هل لديك ابن؟، ما هو حال زوجة ابنك معك ومعه؟، هل هي مظلومة؟، هل أنتِ من كان سببا في طلاقها؟، هل أنتِ من ينبه زوجها على أخطاء يفترض بأن تكون تافهة؟”.

وأضافت “للأسف أغلب المتشدقات بحقوق النساء واستقلالهن هن أشرس النساء على المرأة، وأغلبهن كن سببا رئيسيا في طلاق زوجات أبنائهن، بالله عليكن واجهن العقد التي ترزحن تحتها”.

وتابعت “عشن بسلام وتكامل فالرجل أب ومن مثل الأب، والرجل أخ ومن مثل الأخ، والرجل زوج صالح يعوضك عن فقدان أبوك الذي ولدك، والرجل ابن فمن مثل الابن”.