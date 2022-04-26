باشاغا: الحكومة ملتزمة بإعداد مفترح الميزانية بما يتماشى واحتياجات المواطن

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا التزام الحكومة بإعداد مقترح الميزانية بما يتماشى مع احتياجات المواطن، وبما يسمح بتطبيق خططها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة بحسب تغريدة لرئيس الحكومة في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر”.

وشدّد باشاغا على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أوكلت إليها والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بإعداد مقترح الميزانية بما يتماشى مع احتياجات المواطن، وبما يسمح بتطبيق خططها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات العملية السياسية، والأعمال المنجزة من طرف الحكومة عُقب حصولها على الثقة من مجلس النواب.