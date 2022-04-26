أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء المعتدلة شرقا.. ورياح مثيرة للأتربة في الغرب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال الأجواء في مناطق الشمال الشرقي، مع تأثر المنطقة الغربية برياح مثيرة للأتربة، تنشط من حين إلى آخر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تأثر معظم مناطق البلاد من الغد برياح نشطة على الساحل والجنوب الشرقي، مع ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الشرقية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و33 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بسيطًا الخميس المقبل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، وظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على درنة وطبرق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانًا، وهبوط في الرؤية يوم الخميس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الخليج وجالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا غدًا.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال على معظم المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.