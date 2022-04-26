الغويل: الدبيبة لن يرضخ لضغط أعضاء لجنة «5 + 5» بتسليم السلطة

أكد الباحث السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية حافظ الغويل، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لا ينوي الرضوخ لضغط أعضاء لجنة «5+5» بتسليم السلطة، حتى لو كان ذلك على حساب إغلاق النفط وقطع الطريق الساحلي.

وقال الغويل في تصريحات صحفية: “الدبيبة يراهن على انحياز الموقف الأمريكي والأوروبي لصفه، والضغط لإعادة ضخ النفط، فالجميع اعتاد أن النفط يغلق بأيادٍ محلية، ويُفتح بإرادة دولية”.

وأضاف “من أغلقوا النفط، قيادات سياسية وعسكرية بشرق ليبيا، والدبيبة لا يملك أدوات معاقبتهم، أو معاقبة القبائل التي استعان بها هؤلاء لتبرير الإغلاق، ومن المُستبعد أن يكون السبب الرئيسي للإغلاق رغبة حفتر أو عقيلة صالح في زيادة الضغط على الدبيبة”.

وتابع “أرجح وقوف أطراف خارجية مثل روسيا وراء عملية تعطيل الإنتاج للنفط، خاصة أن هناك علاقات جيدة بين حفتر والروس، ويوجد مرتزقة روس وعناصر فاغنر، بالقرب من مواقع الحقول النفطية، ما يعزز فرضية أن إغلاق النفط يحقق مصلحة روسية”.