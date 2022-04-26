السوق الرسمية: تراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار

تراجع سعرا العملتين البريطانية والأوروبية في السوق الرسمية، أمام الدينار، الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض اليورو قرشًا واحدًا، مسجلًا 5.08 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، وبالمثل تراجع الجنيه الإسترليني قرشًا واحدًا، مسجلًا 6.04 دينار مقابل 6.05 دينار أمس.

في حين ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.74 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، التي سجلت 1.26 دينار، و1.29 دينار، و1.56 دينار، على الترتيب.

واستقرت الليرة التركية عند 0.32 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 دينار.