الحويج: لا بد من إيجاد بدائل لتوريد القمح عبر القطاع الخاص

ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج بوكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة ورئيس وأعضاء لجنة إيجاد أسواق خارجية بديلة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد تم تكريس اللقاء لبحث آلية عمل اللجنة وتنفيذ مهامها والأعمال المنجزة منها وتوريد كمية من القمح ومتابعة التوريدات المنفذة عن طريق الشركات والمصانع بالقطاع الخاص من المواد الخام والسلع الأساسية وحلحلة العقبات في ظل الأزمة السياسية العالمية.

وشدد الحويج على ضرورة تنفيذ القرارات الحكومية بشأن استيراد كمية من دقيق المخابز عبر القطاع الخاص بالتنسيق مع جهات الاختصاص وإيجاد الأسواق البديلة لاستقرار السوق داخليا ودعم خطة الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي طويلة الأمد لتطوير قطاعات الزراعة والصناعة ودعم المنتج المحلي.

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