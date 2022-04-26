الفقيه: حكومة الدبيبة غير شرعية.. وبعض الدول تسعى لإرباك المشهد في ليبيا

رفض عضو مجلس النواب سليمان الفقيه استقبال بعض الدول لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بصفته ممثلاً للشعب ورئيس حكومة شرعيًا، معتبرًا الإجراء غير صحيح لعدم امتلاكه وحكومته أي شرعية، وفق وصفه.

ودافع الفقيه، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، عن سياسة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا المنفتحة على الإعلام الخارجي، التي عدّها ضرورية لشرح حقيقة الموقف على الأرض وطرح رؤيته حول القضايا شديدة التعقيد كالهجرة غير القانونية وإيضاح مسببات إغلاق النفط وإهدار عوائده لصالح فئة ضيقة، وفق قوله، لافتًا إلى أن هذا التوضيح قد يساهم في دفع بعض الدول التي اتخذت موقفًا خاطئًا إلى عدم الاعتراف بشرعية حكومته لتصحيح مواقفها.

وحمّل الفقيه ما أسماها بالدول الكبرى المتدخلة في ليبيا المسؤولية عما تشهده الساحة السياسة من إرباك متواصل سعيًا لتحقيق مصالحها دون أي مراعاة للمصلحة الليبية، متسائلاً: “هل الاعتراف الدولي بالحكومة مرهون بقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين أوضاعهم وصيانة ثروات البلاد والتمهيد لإجراء الانتخابات؟، أم أنه مرهون بحجم ما يمكن أن تقدمه من خدمات لتلك الدول؟”.

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