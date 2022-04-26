الشركسي: تهديدات الدبيية بمواجهة من أغلق النفط محاولة لضمان استمرارية حكومته

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أنه يستبعد أن “يكون هناك ضغط دولي على القيادة العامة للجيش الوطني رغم وقوع مناطق النفط تحت سيطرتها، وفي المقابل يمكن الضغط على الدبيبة لتسليم السلطة”.

وقال «الشركسي» في تصريح صحفي، إن “التصريحات والاجتماعات خلال الأيام الأخيرة سواء من السفارة الأميركية أو من البعثة الأممية ركزت على ضرورة حماية العوائد النفطية من الإهدار”.

وأشار إلى أن “تهديدات الدبيية بمواجهة من تسبب في إغلاق النفط محاولة لإحداث اشتباك وجر البلاد نحو حرب بما يضمن استمرارية حكومته في السلطة لمدى زمني أطول”.

وأوضح «الشركسي» أن “المجموعات المسلحة التي تتبع الدبيبة، تكتفي بتأمين مواقع سيطرة حكومته من طرابلس إلى مصراتة، ولن تذهب لأبعد من ذلك”.