الحويج يؤكد ضرورة تفعيل دور المراقبات لحماية المستهلك

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ضرورة تفعيل دور المراقبات في تعزيز حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وتكليف فرق تتولى متابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد الاثنين بمقر الوزارة مع مراقبي الاقتصاد والتجارة الجفارة الكبرى والماية في إطار متابعة سير العمل بالمراقبات والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه عملها بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد.

ووجه وزير الاقتصاد بوضع آلية لحصر المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة بالمنطقة بهدف توفير الدعم اللازم لها وتنظيمها.

وناقش الاجتماع خطة عمل مراقبات الاقتصاد والتجارة في مراقبة الأنشطة التجارية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي وتنظيم الأسواق المحلية ومتابعة مستوى الخدمات.