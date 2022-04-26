الدبيبة يؤكد على ضرورة طباعة مسودة الدستور

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ضرورة طباعة مسودة مشروع الدستور وتوزيعها على الليبيين للإطلاع عليها.

وقال الدبيبة خلال لقائه مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من خلال لجنة التواصل السياسي واللجنة التوعوية. أن الليبيين يهدفون جميعهم للانتخابات، ولكن القوانين والقاعدة الدستورية لازالت هي الإشكال في إجرائها. رغم وجود مسودة جاهزة ومحالة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأضاف الدبيبة أنه لابد من طباعة هذه المسودة وتوزيعها على أبناء الشعب الليبي للاطلاع عليها. فأنا على يقين أن أغلبهم لم يطلعوا على مسودة الدستور حتى المعارضين عليها. مشددا على ضرورة التكثيف من خلال الورش والندوات واللقاءات المرئية لتوضيح كافة التفاصيل الفنية، وخاصة المواد الخلافية.

وأكد الدبيبة أن حكومة الوحدة ستكون داعمة لأي جهد يبذل من أجل إجراء الانتخابات. مشيرا إلى أن الدستور سيظل مطلبا لكل الليبيين واستحقاق وطني لابد من إنجازه.

من جانبه قدم رئيس لجنة التواصل السياسي ضو المنصوري موجزا حول الخطوات المتخذة منذ انتخاب الهيئة وحتى يوليو 2017 عند إعداد المشروع. وكذلك الخطوات المتخذة بعد إصدار قانون مجلس النواب رقم (6) بشأن الاستفتاء على الدستور. وكذلك الصعوبات التي تواجهها اللجان الفنية المشكلة بالهيئة والتي تحتاج التعاون مع الحكومة لمعالجتها.