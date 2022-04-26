الدبيبة يوجه بتذليل الصعوبات التي تواجه صيادي السمك

ليبيا – قام رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بزيارة تفقدية لسوق “باب بحر” المحلي لبيع الأسماك برفقة عدد من المعنيين.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أكد مرافقة وكيل وزارة الثروة البحرية ومديري إدارة التخطيط والمشروعات بالوزارة لرئيس حكومة تصريف الأعمال في الزيارة وذلك للوقوف على أوضاع سوق الأسماك ومشاكل الصيادين.

واستمع الدبيبة خلال الجولة إلى عدد من المواطنين المتواجدين في السوق لغرض شراء الأسماك ملاحظات الباعة والصيادين ورئيس نقابتهم وعدد من رؤساء النقابات بالمناطق لمناقشة المشاكل التي يعيشها هؤلاء وأهمها غلاء المحروقات وصيانة مرافئ الصيد فيما وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال لمعالجتها ودعمهم.

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