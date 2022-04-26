الأرصاد: أجواء معتدلة على غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تبقى الأجواء معتدلة نسبيًا على غالبية المناطق مع تأثر غالبية مناطق ليبيا اعتبارًا من يوم الأربعاء برياح نشطة على الساحل والجنوب الشرقي مع ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الشرقية.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الثلاثاء، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين (25-33)مْ وتسجل انخفاضًا بسيطًا من يوم الخميس.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية قليلة السحب تتكاثر أحياناً، وظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على درنة وطبرق أما الرياح فستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانًا وهبوط في الرؤية يوم الخميس بينما تسجل درجات الحرارة ما بين (24-30)مْ وتكون ما بين (33-37) مْ على الخليج – جالو والجغبوب وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا من يوم الأربعاء.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال على غالبية المناطق بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (36-40)مْ.

وفي الكفرة- السرير- تازربو ستكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الأربعاء مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين (37- 40)مْ وتسجل ارتفاعًا يوم الغد.

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