بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء لا تغير في حالة الطقس هذا اليوم، وتتأثر اغلب مناطق ليبيا من يوم الغد برياح نشطة على الساحل والجنوب الشرقي مع ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الشرقية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-33)مْ وتسجل انخفاض بسيط من يوم الخميس.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا، وظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر علي درنة وطبرق.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانا وهبوط في الرؤية يوم الخميس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24-30)مْ وتكون ما بين (33-37) مْ على الخليج – جالو والجغبوب وتسجل ارتفاع ملحوظ من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-40)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:44)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:23).