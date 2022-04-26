لينو: زيارة الدبيبة إلى الجزائر لم تكن طلبا للدعم الخارجي

دافع عضو مجلس النواب محمد لينو، عن زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة الأخيرة إلى الجزائر.

وقال لينو، في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”: لم تكن الزيارة وليدة الحدث ليتم الترويج لها بكونها طلبًا للدعم الخارجي، فالزيارة كان مخططًا لها على أجندة الحكومة منذ أشهر، وتم تحديد موعدها مؤخرًا.

والأسبوع الماضي التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بالقصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية، رئيس حكومة صريف الأعمال منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة وعقد الجانبان، لقاءً موسعًا وخصص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي القائم، وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين.