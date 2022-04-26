ديلي ميل: بريطانيا تعتزم نقل المهاجرين واللاجئين عبر ليبيا إلى رواندا

أكد تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن بريطانيا تعتزم نقل المهاجرين واللاجئين عبر ليبيا إلى رواندا، مشيرة إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أشاد في العام الماضي، بحكومة رواندا، وتحديداً للطريقة التي وفرت بها ملاذاً آمناً للاجئين من ليبيا.

وقال تقرير الصحيفة البريطانية: المفوض قال: بفضل رواندا، يمكننا إجلاء اللاجئين من ليبيا بعد أن عانى الكثيرون منهم انتهاكات مروعة في مراكز الاحتجاز الليبية، فالاتحاد الأوروبي يمول، منذ سنوات، ويساعد في اعتراض القوارب التي تحمل مهاجرين محتملين من ليبيا، وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز بها.

وأضاف التقرير: تم إبرام اتفاق رسمي بهذا المعنى بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في عام 2017، ومنذ ذلك الحين تم اعتراض أكثر من 82 ألف لاجئ في البحر وتم استدارتهم بهذه الطريقة، وفي يناير من هذا العام، بمناسبة الذكرى الخامسة لهذه الاتفاقية، قالت منظمة العفو الدولية في بيان: تعاون قادة الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية يبقي اليائسين محاصرين في أهوال لا يمكن تصورها داخل ليبيا.

وتابع، على مدى السنوات الخمس الماضية، ساعد الاتحاد الأوروبي في القبض على عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال في البحر، وانتهى الأمر بالعديد من هؤلاء في مراكز احتجاز مروعة في ليبيا تعج بالتعذيب، بينما اختفى عدد لا يحصى من الآخرين قسراً، كما أن منظمة العفو أشارت إلى أن هذا المخطط تم تمويله بأغلبية ساحقة من قبل الاتحاد الأوروبي.

واستطرد: من غير القانوني بموجب القانون البحري وقانون حقوق الإنسان إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه انتهاكات خطيرة، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الذكرى الخامسة لهذه السياسة، أعلن عن قلقه البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تنطوي عليها، وقال: إن ليبيا ليست ميناءً آمنًا لإنزال اللاجئين والمهاجرين وأدعو الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في السياسات التي تدعم عمليات الاعتراض في البحر وعودة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا.