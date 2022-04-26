فيروز النعّاس: من الطبيعي أن تبحث حكومة الدبيبة عن تحالفات مع الدول الإقليمية

قللت أمين عام «حزب الجبهة الديمقراطية»، فيروز النعاس، مما طرح عن وجود أهداف غير معلنة لزيارة الدبيبة إلى الجزائر.

وقالت النعاس في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»: “من الطبيعي أن تبحث الحكومات عن تحالفات مع دول الجوار والدول الإقليمية طالما ستصب في مصلحة الدولة، وهذا لا يمثل تعدياً على السيادة الوطنية”.

وأضاف “الجميع يعطي الدبيبة فرصة لإثبات جديته في إجراء الانتخابات، وإذا لم يفِ بعهوده، فسينصرف عنه الجميع، وبالتالي لن يستفيد بأي دعم خارجي”.

والأسبوع الماضي التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بالقصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، وعقد الجانبان، لقاءً موسعًا وخصص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي القائم، وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي كلمة لتبون، أكد دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، والتي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.

ومن جانبه أكد الدبيبة، استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعتبرها هدفها الأساسي في هذه المرحلة، وأن الشعب الليبي لم يعد راغبا للمراحل الانتقالية التي يتم صناعتها بالتزوير بهدف تطويل الأزمة الليبية.