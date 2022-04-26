الارصاد: منخفض صحراوي غداً يتمركز بهذه المناطق… وتوقعات أولية بشأن طقس أيام العيد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 26/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء لا تشهد تغير في حالة الطقس هذا اليوم، ومن المتوقع ان تتأثر اغلب المناطق بداية من يوم الغد بمنخفض صحراوي يتمركز وسط ليبيا يساهم برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها احيانا (50) كم/ساعة على بعض مناطق الشمال ومناطق الجنوب الشرقي مثيرة للأتربة والغبار, واحتمال هبوط في الرؤية الأفقية خاصة يوم الخميس على المناطق الشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال ما بين (27 – 33) مْ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين (35 – 39) مْ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين على مناطق شرق ليبيا.

وحذر المركز من ريح براني إلى شرقي نشط على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس ويشمل ساحل بنغازي تصل سرعته إلى (25) عقدة.

طقس العيد

وتشير التوقعات الأولية مبدئياً بانخفاض في درجات الحرارة وتكاثر للسحب يومي الأحد والثلاثاء (يوم عيد الفطر المبارك) .