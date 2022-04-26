الحويج يوجه لجنة إعداد مدونة السلوك بتضمين أحكام لمكافحة الفساد

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لجنة إعداد مدونة السلوك بتضمين أحكام خاصة تحفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمسؤولية الاجتماعية للشركات وأحكام أخرى تعنى بمكافحة الفساد الإداري والمالي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتجارة الاثنين بمقر الوزارة مع رئيس وأعضاء لجنة إعداد مدونة السلوك للشركات بحضور مستشار الوزير ومدير إدارة الشركات بالوزارة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد.

واستعرض اللقاء الأعمال المنجزة باللجنة والآلية المتبعة في استكمال مهامها كما اطلع الوزير على أحكام المدونة والمبادئ التي تقوم عليها.

يشار إلى أن مدونة السلوك تتضمن مجموعة من القواعد والقيم التي تضمن الشفافية والنزاهة بقطاع الشركات ومحاربة الفساد وضبط سلوكيات إداراتها والعاملين بها.