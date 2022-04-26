باشاغا يشدد على حرص الحكومة بتنفيذ المهمة الموكلة إليها

العنوان – القبة

شدّد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، على حرص الحكومة بتنفيذ المهمة التي أوكلت إليها والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي.

وأكد باشاغا في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” عقب لقائه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التزام الحكومة بإعداد مقترح الميزانية.

وأوضح أن إعداد مقترح الميزانية سيتم بما يتماشى مع احتياجات المواطن، وبما يسمح بتطبيق خطط الحكومة وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف أنه ناقش مع رئيس مجلس النواب مستجدات العملية السياسية، والأعمال المنجزة من طرف الحكومة عقب حصولها على الثقة من مجلس النواب.