بالصور | ركن البحرية التابع للرئاسي يقيم مأدبة إفطار على شرف آمر القاعدة التركية في معيتيقة والحداد

ليبيا – قام منتسبو رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للرئاسي أمس الإثنين، وعلى متن السفينة “ابن عوف” في قاعدة طرابلس البحرية بإعداد مأدبة إفطار على شرف برئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد، وباستضافة من تم وصفه بـ” رئيس البعثة التركية لدى ليبيا ” (آمر القاعدة التركية بمطار معيتيقة) وعدد من الجنود الأتراك .

وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة أركان القوات البحرية، كان في استقبالهم رئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني، وبحضور عدد من آمري الشعب والوحدات البحرية، وعدد من الضباط وضباط الصف، وعدد من الضيوف الكرام.

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