توقعات ببلوغ إنتاج حقل الحمادة النفطي 25 ألف برميل يوميا

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة أبولقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج وممثلي عن شركة الخليج العربي؛ خطة تطوير الاكتشافات النفطيةً والغازية في الامتياز ” م ن 7أ” في حقل الحمادة.

واستعرض مسؤولو شركة الخليج، في الاجتماع الذي عقد الاثنين بطرابلس، خطة الإنتاج المكونة من مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى إنتاج النفط الخام وسط توقعات بأن يبلغ 25 ألف برميل يوميًا يتم ضخه وتصديره من ميناء الزاوية.

وأشار الفريق الفني لشركة الخليج إلى أن آلية العمل في المرحلة الثانية تستهدف انتاج 250مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ستتم معالجتها في الحقل قبل ضخها إلى شركة مليتة؛ تمهيدًا إلى تصديرها وتعول المؤسسة على تطوير الإنتاج في الامتياز ” م ن 7″ لتعويض أي نقص متوقع في الإنتاج العام قد يحدث خلال السنوات المقبلة.

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