زيارة الدبيبة لتونس ما تزال قيد التنسيق

لا تزال الزيارة المفترضة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،إلى تونس ، بصدد التنسيق مع الجانب التونسي ،وفق ما أفادت به مصادر رسمية لإذاعة موزاييك.

ويأتي هذا التوضيح في ظل ما تداولته عدد من وسائل الإعلام من أن الدبيبة يشرع اليوم الثلاثاء 26 أفريل الجاري في زيارة إلى تونس مع وفد حكومي وأمني هام لفترة تمتد لأسبوع كامل.

ويشار الى ان وثيقة “رسمية” تم تداولها منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن تركيبة الوفد الحكومي الليبي المفترض أن يرافق الدبيبة في زيارته الى تونس ليتم اثر ذلك الحديث عن تأجيل الزيارة إلى أجل غير معلوم.

وذكرت ذات الإذاعة أن وزارة الخارجية التونسية امتنعت الأخيرة عن التعليق على الموضوع.

و كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ادى زيارة مؤخرا الى الجزائر و التقى الرئيس عبد المجيد تبون فيما تداولت وسائل اعلام أخبارا عن طلب رسمي من السلطات التونسية لرئيس الحكومة الليبية المزكى من البرلمان فتحي باش آغا بمغادرة التراب التونسي وهو ما نفته حكومة الأخير و لم يصدر اي تعليق من السلطات التونسية حول المسالة.