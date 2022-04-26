عون يناقش مع الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا الإغلاقات ومعالجتها

العنوان – طرابلس

ناقش وزير النفط والغاز محمد عون مع مع المسؤولين بالمجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا وضع الإغلاقات ومعالجتها بعيداً عن الابتزاز والمساومة.

واستعرض عون خلال الاجتماع دور وأهمية وزارة النفط والغاز في الرقابة والإشراف على قطاع النفط والغاز.

وبحث وزير النفط في الاجتماع الذي حضره أيضًا المدراء العامون ومدراء الإدارات بالوزارة العمل والتقيد بالقوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز.

وتطرق عون إلى العمل على تحييد القطاع عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة.

وشدد على رفض التدخلات الأجنبية في سير العمل بقطاع النفط والغاز والحفاظ على السيادة الوطنية.